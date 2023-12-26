Мир 26 декабря 2023, 07:25 Помощник президента РФ рассказал об изменении численности населения в Азии в будущем Орешкин: Китай столкнется с переизбытком городской инфраструктуры через 50 лет Chen Sihan/XinHua/globallookpress

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Численность населения в Китае к 2060–2070 годам может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек. В этом случае жители КНР столкнутся с переизбытком городской инфраструктуры. Об этом журналу «Эксперт» заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Он напомнил, что КНР уже прошла пик по численности населения. Помощник президента сделал прогноз о том, как изменится структура мирового населения в будущем и предположил, что ближайшие лет 50 будут определять глобальное развитие.

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«Сейчас основная дискуссия уже не о том, когда мир заселят китайцы, а в каком году население КНР с 1,4 миллиарда сократится до 800 миллионов», — отметил Орешкин

По его мнению, рождаемость в Китае и Индии начала замедляться, поэтому в будущем баланс в Азиатском регионе изменится. Если уровень урбанизации останется прежним, в КНР будет наблюдаться переизбыток городской инфраструктуры.

«Это приведет к кардинальным изменениям в объемах инфраструктурного строительства, спроса на энергоресурсы и всего остального», — заключил Орешкин.

Ранее помощник президента назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. По его мнению, США, Япония и Евросоюз начали терять свое экономическое лидерство.