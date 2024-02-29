Мир 29 февраля 2024, 13:21 Помощник президента РФ Мединский заявил о готовности вновь возглавить делегацию на переговорах с Украиной

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По словам помощника президента России Владимира Мединского, он готов снова возглавить делегацию на переговорах с Украиной, если потребуется. Об этом политик рассказал Life.ru.

Мединский подчеркнул, что если ему дадут соответствующее поручение, они сразу поедут на переговоры.

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Два года назад он уже возглавлял российскую делегацию на встрече с Украиной. Тогда их принимала турецкая сторона. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна снова готова выступить площадкой для переговоров.

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