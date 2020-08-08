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    08 августа 2020, 17:13

    Помощник президента Абхазии на внедорожнике снесворота на границе с Россией

    Андрей Иванов

    Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser протаранил ворота на границе с Россией. Пограничники несколько часов не выпускали его из РФ из-за долгов, сообщил Telegram-канал Baza.

    Нервы Авидзбы не выдержали после пяти часов на границе. Его не выпускали в Абхазию из-за коммунальных и налоговых долгов. Помощник абхазского президента заявил пограничникам, что обязательно погасит все долги, однако ворота не открывали. Авидзба взял ситуацию в свои руки, снес ворота и поехал по своим делам.

    Он объяснил, что с собой у него был дипломатический паспорт, который он показал пограничникам, но это не сработало.

    «Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час…», — приводит Baza слова Авидзбы.

    Ахра Авидзба участвовал в боевых действиях в Донбассе. В начале 2020 года он возглавил уличные акции во время политического кризиса в Абхазии, который закончился отставкой с поста президента Рауля Хаджимбы и повторными выборами.

    Новости SMI.FM