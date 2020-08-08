Помощник президента Абхазии на внедорожнике снесворота на границе с Россией

Нервы Авидзбы не выдержали после пяти часов на границе. Его не выпускали в Абхазию из-за коммунальных и налоговых долгов. Помощник абхазского президента заявил пограничникам, что обязательно погасит все долги, однако ворота не открывали. Авидзба взял ситуацию в свои руки, снес ворота и поехал по своим делам.

Он объяснил, что с собой у него был дипломатический паспорт, который он показал пограничникам, но это не сработало.

«Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час…», — приводит Baza слова Авидзбы.

Ахра Авидзба участвовал в боевых действиях в Донбассе. В начале 2020 года он возглавил уличные акции во время политического кризиса в Абхазии, который закончился отставкой с поста президента Рауля Хаджимбы и повторными выборами.