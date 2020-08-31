Помощник Лукашенко отверг переговоры с оппозицией

Действующая белорусская власть не будет вести переговоры с оппозицией. Диалог может состояться только с инициативными группами. Об этом заявил помощник президента Белоруссии Николай Латышенок.

«С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами», — приводит РИА «Новости» ответ Латышенка на вопрос о возможных переговорах.

Он добавил, что сейчас против Лукашенко настроены до 30% населения республики, однако это лишь его собственные ощущения. Точных цифр нет. По словам Латышенка, раньше недовольных властью белорусов было меньше, однако теперь людей подогрели.

Помощник главы Белоруссии вышел к протестующим, которые собрались накануне в Минске возле Дворца независимости. Он заявил, что решать проблемы надо не протестами и отметил, что президентские выборы были честными.

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов главы государства 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. После публикации результатов голосования люди вышли на улицы Минска и других белорусских городов.