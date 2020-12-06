Помощник Лукашенко: «одурманенность» протестующих начала проходить

«Одурманенность» протестующих «деструктивными» Telegram-каналами постепенно проходит, люди наконец могут увидеть, какая прекрасная страна Белоруссия. Об этом говорит тот факт, что людей на улицах страны стало меньше, чем в августе.

Такое заявление сделал экс-глава МВД Белоруссии, который сейчас является помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он уверен, людей на улицах Минска и других городов республики стало меньше, потому что у них проходит «одурманенность».

«Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас (власти — прим. ред.) красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой», — заявил Караев в интервью телеканалу СТВ.

Он уверен, что многие жители республики не смогли разобраться в ситуации из-за «сильнейшего воздействия». Это привело к тому, что «люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов». Помощник президента отметил, что сейчас у него складывается впечатление, будто люди сами очень хотят получить штрафы и аресты на несколько суток. По его словам, это стало для них «привычным наполнением жизни».