Мир 10 ноября 2022, 18:46 Помощник Кадырова попал под санкции Польши Польша ввела санкции против командира спецподразделения «Ахмат» Алаудинова РИА «Новости»

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Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов попал под санкции Польши. Его внесли в черный список, сообщил ТАСС.

У фигурантов этого перечня замораживают все средства и экономические ресурсы. Помимо этого, их пребывание в Польше считается нежелательным.

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Ни Алаудинов, ни Кадыров информацию пока не комментировали. Глава Чечни тоже неоднократно попадал под санкции. В октябре он с иронией сообщил о регистрации двух рекордов России по количеству санкций против него, его семьи и соратников.

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«Наверное, не найдется в мире человека, который не хотел бы быть рекордсменом. И я не исключение. Но уж честно, никогда не думал, что мне в этом поможет Запад», — пошутил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, еще ни один противник США не попадал под такое количество ограничительных мер, как он.

Подразделение «Ахмат», которым руководит попавший под польские санкции Алаудинов, принимает участие в спецоперации.