Помощник госсекретаря США посетит Москву и Киев

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Россию и Украину. Визиты в Москву и Киев намечены на период с 13 по 15 декабря.

«Донфрид посетит Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», — привел ТАСС сообщение Госдепа.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, помощник госсекретаря должен заявить о возможности достижения дипломатического прогресса в ситуации в Донбассе. Речь идет о выполнении Минских соглашений при поддержке «нормандского формата».

«Затем Донфрид отправится в Брюссель 15–16 декабря, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения [конфликта на Украине]», — уточнили в Госдепе.

Западные страны уже не первую неделю говорят о стягивании российских войск к украинской границе. При этом власти России не раз заявляли, что никакого вторжения на территорию соседней страны не будет.