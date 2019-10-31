Помощник Бэнкси выпустит альбом с фото художника. Но лицо так и не покажет

Искусство требует средств. Картины Бэнкси растут в цене, пока он рисует бесплатные граффити Подробнее

Фотографии в альбоме должны показать, как создавались самые известные работы Бэнкси. Некоторые снимки раскроют и подробности жизни художника.

По словам автора фотографий, ему очень нравилось работать с Бэнкси, но он рад, что наконец отошел от области современного искусства.

«Это были прекрасные 11 лет. За это время мы нарушили все правила и несколько законов. Я ненавижу искусство, но пришел в него только с подачи Бэнкси, который перевернул все», — заявил Лазаридес.

Первый снимок, который был сделан в Бристоле, Лазаридес опубликовал на своей странице в Instagram.

В подписи к фотографии говорится, что в самой книге будут представлены 250 фотографий за более чем 10 лет совместной работы уличного художника и его помощника. Тираж будет ограничен, но первые 50 покупателей получат в подарок банкноту Di-face. Поддельные 50 фунтов стерлингов с лицом принцессы Дианы.