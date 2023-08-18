Мир 18 августа 2023, 17:02 Помощник Байдена заявил о передаче Украине F-16 после подготовки пилотов Помощник Байдена Салливан: Украина получит F-16 после подготовки пилотов U.S. Department of Defense

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Украине передадут истребители F-16 после того, как пилоты завершат необходимую подготовку, заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что не понимает, почему на этот счет возникают вопросы, но тем не менее считает нужным развеять сомнения, сообщил ТАСС.

«США будут готовы в сотрудничестве с конгрессом одобрить передачу F-16 Украине. Это следует из того, что ранее заявлял президент», — указал Салливан.

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Он еще раз подчеркнул, что передача третьими странами самолетов последует после того, как украинские летчики научатся их пилотировать.

«Не совсем понимаю, почему в связи с этим возникают вопросы. <…> Мы работаем над этим с конгрессом и нашими союзниками», — заключил помощник Байдена.

Ранее The Netherlands Times сообщило, что ВСУ получат истребители далеко не в ближайшее время.

Издание напомнило, что Соединенные Штаты одобрили план Нидерландов и Дании по отправке F-16 после окончания подготовки пилотов ВСУ. По оценке источников газеты, это произойдет только летом 2024 года.