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Салливан рассказал об ответе США на ядерный удар по Украине

Помощник президента США: ответ на применение ядерного оружия не будет зависеть от масштаба

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Если Россия использует ядерное оружие на Украине, ответные меры США не будут зависеть от того, как оно будет применено — в тактическом или ином масштабе. С таким предупреждением в эфире CNN выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, никакой градации в данном случае Штаты делать не будут, главным будет факт того, что ядерное оружие задействуют, написал ТАСС.

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«Это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сказал помощник американского лидера.

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Салливан добавил, что сейчас США вместе с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами мира, в том числе Индией и КНР, работают над тем, чтобы послать России четкий и убедительный сигнал о том, что в данном конфликте применение ядерного оружия исключено.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что разжиганием ядерной войны усиленно занимаются именно западные страны, спонсируя Украину, власти которой заявляют, что НАТО должен нанести превентивные ядерные удары по России.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — заявила она.

Ядерное оружие

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