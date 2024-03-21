21 марта 2024, 01:15
Помощник Байдена неожиданно приехал на Украину
Помощник Байдена Салливан посетил Украину с необъявленным визитом
Помощник президента США по нациоальной безопасности Джейк Салливан посетил с необъявленным визитом Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира <…> Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке», — отметил представитель украинской стороны.
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Среди других вопросов, которые оказались в центре внимания, была подготовка к саммиту НАТО, который в 2024 году пройдет в США.
Ранее в России внесли в стоп-лист более 220 американцев, запретив им въезд в страну. Как пояснили в МИД, все они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса властей США, а также имеют непосредственное отношение к различным антироссийским акциям. В частности, в перечень попал бывший посол в России Джон Салливан.
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