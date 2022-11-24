Мир 24 ноября 2022, 09:22 «Помощи осталось мало». Зимой на Украине наступит трагическая ситуация Rebelión: для властей Украины зимой наступит трагическая ситуация РИА «Новости»

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Для властей на Украине в преддверии зимы сложится трагическая ситуация. Такой прогноз сделал обозреватель Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.

По словам журналиста, украинские власти заявляют о победе, но при этом страна уже завалена снегом, электричества и питьевой воды не хватает.

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«Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы», — написал Казари.

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Кроме того, по его мнению, украинская армия дезорганизована.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского допустил, что отключение света на Украине может длиться неделями. В среду, 23 ноября, остановили работу Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская АЭС.