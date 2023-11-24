Мир 24 ноября 2023, 03:43 «Помощи не ждите». Стала известна судьба датских наемников после возвращения с Украины DR: вернувшиеся с Украины иностранные наемники не получат помощи от властей flickr.com

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Датским наемникам, воевавшим в рядах Вооруженных сил Украины, не стоит рассчитывать на помощь властей после возвращения на родину. Такое мнение высказала обозреватель радио DR Нанна Нербю Хансен.

«Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится», — заявила Хансен.

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Журналист добавила, что вернувшимся легионерам будет сложно получить психологическую поддержку или помощь при посттравматическом расстройстве. При этом в Дании существует система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но наемники ВСУ не получат к ней доступа.

Ранее офицер ВСУ Дмитрий Костюк пожаловался журналистам CNN, что иностранные наемники массово бегут с Украины. По словам военного, увидив реальную ситуацию на поле боя, иностранцы разрывают контракты и возвращаются в свои страны.

Пленный грузинский снайпер также рассказал российским журналистам, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ начал иссякать.