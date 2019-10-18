Вашингтон объяснил приостановку военной помощи Киеву
Вашингтон обвинил киевские власти в коррупции. Именно поэтому, по словам и. о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни, США перестали помогать Украине, в том числе в военном плане, сообщило РИА «Новости».
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Кроме коррупционной составляющей Белый дом пересмотрел свое отношение к Киеву, потому что другие страны тоже не горят желанием помогать украинскому правительству.
Малвейни заявил, что сделанное ранее утверждение о том, что это связано с расследованием против демократов, не является правдой.
СМИ якобы неправильно интерпретировали его комментарии, чтобы продвинуть политически мотивированную и предвзятую «охоту на ведьм» против главы США, пишет «Газета.ru».
«Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года», — сказал Малвейни.
Он еще раз подчеркнул, что решение по военной помощи Украине было принято исключительно из-за коррупции.