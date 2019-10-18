Вашингтон объяснил приостановку военной помощи Киеву

Зеленский отказался свидетельствовать против Трампа Подробнее

Кроме коррупционной составляющей Белый дом пересмотрел свое отношение к Киеву, потому что другие страны тоже не горят желанием помогать украинскому правительству.

Малвейни заявил, что сделанное ранее утверждение о том, что это связано с расследованием против демократов, не является правдой.

СМИ якобы неправильно интерпретировали его комментарии, чтобы продвинуть политически мотивированную и предвзятую «охоту на ведьм» против главы США, пишет «Газета.ru».

«Не было какой-либо услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и никакого расследования по выборам 2016 года», — сказал Малвейни.

Он еще раз подчеркнул, что решение по военной помощи Украине было принято исключительно из-за коррупции.