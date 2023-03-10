Мир 10 марта 2023, 18:55 Помощь Украине в атаках на Крым со стороны США приведет к войне с Россией Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь в атаках на Крым ведет США к войне с Россией РИА «Новости»

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Если Соединенные Штаты напрямую будут помогать киевскому режиму совершать атаки на Крым, то это приведет к войне с Россией. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В середине февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для киевского режима. Она обещала, что власти Соединенных Штатов окажут поддержку в этом деле. Ее высказывания открыто говорят о планах Белого дома «спасти Украину» путем прямого вмешательства в конфликт, считает Макгрегор.

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«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — высказался он.

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По его мнению, Нуланд знает об этом. Поэтому полковник призвал ее быть аккуратнее в своих высказываниях. Она понимает безнадежное положение киевского режима и пытается сделать то, «чего мы боимся больше всего: втянуть нас в конфликт», подчеркнул Макгрегор.

Он добавил, что главная ошибка Нуланд и других американских политиков — нереалистичный подход к России и ее президенту Владимиру Путину. Подобные стратегические просчеты повлечь серьезные последствия, заключил он.