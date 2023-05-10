10 мая 2023, 00:29
Помощь Украине сравнили с жеванием жвачки
Госсекретарь Блинкен пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы США
Ситуацию с выделением помощи Украине прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтону удается одновременно «бежать и жевать жвачку», написал ТАСС.
Госсекретарь США высказался по поводу помощи Киеву на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Блинкен пообещал помогать Киеву несмотря на проблемы Вашингтона на фоне случаев массовой стрельбы.
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«Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно», — отметил он.
По мнению Блинкена, Соединенные Штаты должны продолжать выполнять свои обязательства перед союзниками, а также справляться со своими проблемами внутри страны. Также сейчас пока нет оснований говорить о начале сокращения Западом помощи Украине, добавил госсекретарь США.
В английском языке своеобразное выражение «шагать и жевать жвачку» означает способность заниматься одновременно несколькими делами.
Ранее Пентагон сообщил, что Украина получит очередной пакет военной помощи. Его стоимость составит 1,2 миллиарда долларов.
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