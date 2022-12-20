Мир 20 декабря 2022, 13:30 Помощь Украине снизила готовность США участвовать в конфликтах WSJ сообщила о снижении готовности США участвовать в конфликтах из-за помощи Украине РИА «Новости»

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Готовность американских военных принимать участие в вооруженных конфликтах существенно снизилась из-за крупных поставок оружия на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, передача ВСУ вооружений и неспособность оборонного сектора быстро восполнить потери арсеналов резко снизили готовность США быстро вступить в конфликт.

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«Например, на восстановление резервов противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракетных комплексов Stinger уйдут годы», — написал журналистка Стейси Петтиджон.

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По данным газеты, после начала специальной операции США поставили на Украину вооружения более чем на 19 миллиардов долларов, в том числе миллионы боеприпасов и ракет большой дальности.

Ранее представитель Пентагона Кимберли Джексон заявила, что США трудно отследить состояние собственных военных запасов из-за масштабных поставок Украине. По ее словам, у предприятий военно-промышленного комплекса возникли сложности из-за непонимания спроса на выпускаемую продукцию.