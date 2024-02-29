Мир 29 февраля 2024, 10:20 Помощь Украине рассорила Шольца и Макрона Politico: Макрон и Шольц начали враждовать из-за помощи Украине IMAGO / Fotostand / Hettich / Global Look Press

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Разногласия между немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине переросли в открытую вражду. Об этом написал журнал Politico.

Макрон жестко говорил про Украину, но не предпринял действий. Германия же анонсировала помощь в размере более 17 миллиардов, в то время как Франция заявляла лишь о 640 миллионах евро.

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«Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение», — подчеркнули журналисты Politico.

Германия не решается отправить на Украину ракеты Taurus. На фоне этого Макрон обвинил Шольца в «исторической нерешительности».

В то же время французский лидер не исключал отправку военных на Украину. Шольц не согласился с Макроном, подчеркнув, что европейских военных не будет в зоне конфликта.