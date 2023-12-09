Мир 09 декабря 2023, 15:57 Помощь Украине подорвала позиции Байдена NYT: Желание Байдена помочь Украине завело в политический тупик Carlos Moreno / dpa / Global Look Press

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Запрос президента США Джо Байдена в конгресс на выделение финансовой помощи Израилю и Украине завел его в тупик. Согласившись на уступки требований парламентариев американский лидер только разогрел их аппетиты, но не приблизил выделение денег. Об этом написала газета The New York Times.

В запросе главы государства находился пункт о дополнительном финансировании безопасности на границе с Мексикой. По мнению журналистов, Байден пошел на такой шаг, чтобы заручиться поддержкой республиканцев.

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«Однако это решение Байдена только усилило требования Республиканской партии о реформах в пограничной политике. Кроме того, произошел раскол внутри демократов, которые считают этот вопрос не менее важным, чем украинский», — отметили они.

Теперь Байдену предстоит решить, на какие еще уступки пойти перед Республиканской партией, чтобы конгресс одобрил выделение денег Украине. По мнению авторы статьи, ситуация для Белого дома зашла в тупик.

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла противостояние России, и призвал Штаты не выделять ей деньги.