Мир 07 августа 2023, 04:42 Помощь Украине объяснили в США возможной коррупцией Байденов Кандидат в президенты США Рамасвами: помощь Киеву может быть связана с коррупцией Байденов Pxhere

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Позиция США по конфликту на Украине может быть связана с коррупцией семьи главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил кандидат на пост президента страны от республиканцев Вивек Рамасвами на предвыборном мероприятии в штате Айова. Его транслировал канал NBC.

Он отметил, что цель американских вооруженных сил состоит в продвижении интересов страны и защите родины, «а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США».

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По словам Рамасвами, «платеж» сыну президента США Хантеру Байдену был коррупционным.

«Считаю ли я, что это как-то связано с нашей позицией по отношению к Украине? Я думаю, вполне вероятно, что да», — высказал свое мнение политик.

В июне член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала американские СМИ за слишком пристальное внимание к России. По ее словам, оно отвлекает людей от внутренних проблем. В частности, она призвала журналистов не молчать о причастности Байдена к коррупции.