Мир 20 декабря 2022, 10:50 Помощь Украине и членам НАТО почти на 50 млрд долларов включили в бюджетный законопроект США Reuters: в бюджетный законопроект США включили статью об экстренной помощи Украине Pxhere

Читать 360tv в

Бюджетный законопроект на 1,7 триллиона долларов внесли на рассмотрение в конгресс США. По данным Reuters, документ о финансировании деятельности правительства содержит статью расходов по Украине.

В качестве дополнительной экстренной помощи украинским партнерам и союзникам по НАТО Штаты намерены выделить 44,9 миллиарда долларов.

Реклама

В законопроект также включили статьи расходов на оборону в размере 858 миллиардов долларов, а также 722,5 миллиарда долларов на траты, не связанные с обороной.

Реклама

Агентство Bloomberg ранее опубликовало неутешительный прогноз об опасности истощения военного потенциала США. Стране грозит такой сценарий, если власти продолжат помогать Украине.

По данным издания, Штаты уже передали Украине более миллиона артиллерийских снарядов, свыше 8,5 тысячи противотанковых ракет Javelin, 1,6 тысячи переносных ракет Stinger и другие виды вооружения.