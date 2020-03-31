Помощь России США сблизит россиян и американцев. Так случалось и раньше

По его словам, политики в своем поведении зачастую руководствуются крупными, иногда корыстными интересами, связанными с транснациональными компаниями, силовыми структурами, с геополитическими целями, с мировым господством. Последнее особенно касается США.

«Поэтому мы не можем питать иллюзий и надеяться, что такие шаги (посылка Россией медпринадлежностей Штатам — прим. ред.) поменяют отношение властей США к нашей стране. Но с точки зрения взаимодействия между народами это очень важно. А народы в конечном счете влияют на власть и политику государства», — заявил Новиков.

Однако он вспомнил несколько эпизодов времен позднего Советского Союза, которые помогли улучшить двухсторонние отношения. Речь идет о девочках Саманте Смит и Екатерине Лычевой, которые в 1980-е годы посетили СССР и США соответственно с миротворческими миссиями.

Все началось с того, что Смит написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову и спросила, собирается ли он воевать со Штатами. Неожиданно Андропов ответил американской школьнице и пригласил ее приехать в Советский Союз. Спустя несколько лет США с ответным визитом посетила советская школьница Екатерина Лычева. Она говорила о необходимости мира во всем мире.

По словам Новикова, эти поездки помогли добрее относиться гражданам СССР и США друг к другу, несмотря на холодную войну между странами.

«Иногда маленький эпизод во взаимоотношениях между двумя странами вспоминается в течение многих десятилетий, входит в историю», — резюмировал он.

А все началось с того, что президент США Дональд Трамп рассказал о приходящей в страну гуманитарной помощи. По его словам, Китай прислал «кое-что», и «это было отлично». Он был польщен, узнав и о большом самолете из России с медицинскими принадлежностями.

«Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — заявил Трамп.

США стали первыми в мире по числу заболевших. По последней информации, коронавирусом там заразились 164 тысячи человек, еще более трех тысяч умерли.