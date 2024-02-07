Мир 07 февраля 2024, 18:32 Помощь для Украины закончилась в Германии ФРГ достигла границ возможного в поставке вооружений Украине РИА «Новости»

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В Германии нет производственных мощностей для дополнительных поставок боеприпасов на Украину. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц, чьи слова привело РИА «Новости».

Германия не может заключать дополнительные рамочные соглашения с промышленностью о предоставлении ВСУ большего количества вооружений, подчеркнул Коллатц.

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«Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные — прим. ред.) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей», — подчеркнул он.

ФРГ является вторым по величине донором помощи Украине после Соединенных Штатов. Власти Германии анонсировали военную поддержку ВСУ более чем на семь миллиардов евро в 2024 году.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна собирается продолжать наращивание помощи Украине. Это касается как финансовой поддержки, так и поставок боеприпасов.