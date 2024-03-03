Мир 03 марта 2024, 01:05 «Помогите! Ваши дети». Экоактивисты разрисовали фасад ведомства канцлера в Берлине BZ: экоактивисты разрисовали фасад ведомства канцлера Шольца в Берлине Freepik

Читать 360tv в

Экоактивисты из движения «Последнее поколение» в рамках акции протеста разрисовали оранжевой красной фасад ведомства канцлера Олафа Шольца в Берлине. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

На стене рейхсканцелярии протестующие оставили отпечатки рук и написали оранжевой краской «Помогите! Ваши дети».

Реклама

«Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!» — так протестующие пояснили смысл акции в соцсети X.

По информации Berliner Zeitung, в акции приняли участие около 16 человек в возрасте от 13 до 16 лет. Десятерых их них арестовала полиция.

В январе экоактивисты облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре. Две посетительницы музея подбежали к произведению Леонардо да Винчи и плеснули на него суп с криком: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?! Наша сельскохозяйственная система больна!». Благодаря бронестеклу шедевр не пострадал.