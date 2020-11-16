«Помогите, я в тюрьме»: петербуржец обнаружил в кроссовках из Китая странное послание

Житель Санкт-Петербурга заказал кроссовки из Китая, а когда получил их, то обнаружил в коробке очень странное и одновременно тревожное послание. Незнакомец положил в товар записку, где просит о помощи.

«Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур», — говорится в сообщении.

Юноша не на шутку испугался и обратился в магазин, где приобрел обувь, затем написал еще двум дистрибьюторам, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Ответа он так и не получил. Поэтому обладатель новых кроссовок решил рассказать о находке в Сети. Он уверен, что записка настоящая и человек может действительно находиться в беде.

Известно, что уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Большинство народа живет в регионе под названием Синьцзян на крайнем западе Китая.

Летом американский почтальон раскрыл тайну 30-летней бутылки с посланием, которую дети нашли в реке. На бумаге были написаны имя и адрес неизвестного человека. Выяснилось, что послание в бутылке отправил местный житель Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад вместе с сыном оставлял такие бутылки, когда они ходили на рыбалку.