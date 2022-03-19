Суд в Нидерландах освободил украинских преступников из СИЗО, чтобы они поехали помогать нацистам

Два гражданина Украины, арестованные осенью 2021 года в Нидерландах за незаконный провоз людей, опущены на свободу. Как сообщило издание Paudal, адвокат подсудимых обосновал суду необходимость освобождения клиентов их желанием помочь националистическим формированиям на родине сражаться с вооруженными силами РФ.

Судья принял решение, что ситуация на Украине является достаточно весомой, чтобы приостановить предварительное заключение преступников.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что украинские нацбаты принимают в свои ряды людей с «темной биографией».

По версии политолога, перебрасывают на Украину в качестве организаторов и исполнителей «самых грязных военных преступлений», в том числе против мирных жителей.