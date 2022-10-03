Британия сократила помощь украинским беженцам | 360°

Мир 03 октября 2022, 03:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британия сократила помощь украинским беженцам The Guardian: помогающая украинским беженцам организация сократила работу в Британии Unsplash

Читать 360tv в

Благотворительная организация Refugees at Home объявила о сокращении своей работы. Она помогала британскому правительству расселять украинских беженцев. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на заявление организации.

«Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой», — привели авторы статьи цитату из документа.

Реклама

Как уточнила соосновательница организации Сара Нейтан, на помощь могут рассчитывать те украинцы, которые первоначально попросили найти им жилье. Все остальные обращения отклоняются. Refugees at Home в сентябре пришлось отказать по 60 заявкам на повторный подбор жилья.

Реклама

«Нам очень сложно помогать с повторным поиском жилья. Просто это чересчур бюрократизированный процесс, а механизма взаимодействия местных властей нет», — пояснила Нейтан.

По информации издания, в период с 24 февраля по 26 августа в Британии насчитывалось 1565 бездомных украинских семей.

0 0 0 0 0 0