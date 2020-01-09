«Помогаем друг другу чем можем»: австралиец рассказал, как спасает пострадавших от пожаров животных

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров. Молодой парень из Штата Виктория не смог бездействовать и начал спасать выживших коал и кенгуру. В Сети молодого человека уже назвали легендой.

Источник фото: instagram.com/lovemallacoota

Патрик Бойл, житель города Малакута, штат Виктория говорит, что самого пожара не видел. Но столкнулся с последствиями огня. «Я решил проверить местность недалеко от дома на случай, если кто-то остался жив. Я начал искать животных и нашел коал, начал спасать их и относить в безопасное место. Некоторые из них были в порядке, были здоровы, другие же были в действительно ужасном состоянии», — рассказал «360» молодой человек.

Я спас 11 коал, три кенгуру и опоссума. Я отнес их к ветеринару, им дали еду и медикаменты. Картина пугающая. Очень печально видеть столько животных пострадавшими от огня. Я снова еду в лес, чтобы проверить, нет ли там еще животных, которых надо спасти Патрик Бойл житель Австралии.

Всего в результате лесных пожаров в Австралии с осени 2019 года погибло около миллиарда животных. Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман. В эту цифру входят млекопитающие, птицы и рептилии, которые пострадали как от самого огня, так и от его последствий. Например, от изменения климата.

К началу января пожары в Австралии уничтожили растительность на территории порядка 10 миллионов гектаров. Разрушены сотни домов, более 20 человек погибли. Сильнее всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. По данным Bloomberg, там погибло до 30% популяции коал.

«Ситуация печальная. Многие хорошие люди потеряли свои дома. Но австралийцы присматривают друг за дружкой, все мы в этом плане молодцы, мы помогаем друг другу чем можем», — заключил Бойл.