«Помогаем друг другу чем можем»: австралиец рассказал, как спасает пострадавших от пожаров животных
Патрик Бойл, житель города Малакута, штат Виктория говорит, что самого пожара не видел. Но столкнулся с последствиями огня. «Я решил проверить местность недалеко от дома на случай, если кто-то остался жив. Я начал искать животных и нашел коал, начал спасать их и относить в безопасное место. Некоторые из них были в порядке, были здоровы, другие же были в действительно ужасном состоянии», — рассказал «360» молодой человек.
Я спас 11 коал, три кенгуру и опоссума. Я отнес их к ветеринару, им дали еду и медикаменты. Картина пугающая. Очень печально видеть столько животных пострадавшими от огня. Я снова еду в лес, чтобы проверить, нет ли там еще животных, которых надо спастиПатрик Бойлжитель Австралии.
Всего в результате лесных пожаров в Австралии с осени 2019 года погибло около миллиарда животных. Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман. В эту цифру входят млекопитающие, птицы и рептилии, которые пострадали как от самого огня, так и от его последствий. Например, от изменения климата.
К началу января пожары в Австралии уничтожили растительность на территории порядка 10 миллионов гектаров. Разрушены сотни домов, более 20 человек погибли. Сильнее всего пострадал штат Новый Южный Уэльс. По данным Bloomberg, там погибло до 30% популяции коал.
«Ситуация печальная. Многие хорошие люди потеряли свои дома. Но австралийцы присматривают друг за дружкой, все мы в этом плане молодцы, мы помогаем друг другу чем можем», — заключил Бойл.