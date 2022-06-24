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    24 июня 2022, 19:31

    Тысячи осужденных за колдовство в средние века могут помиловать в Шотландии

    Полина Гребенщикова

    Власти Шотландии могут посмертно помиловать тысячи «ведьм», то есть, осужденных за колдовство в средние века. Об этом написали «Новые известия» со ссылкой на The Washington Post.

    С такой инициативой в парламенте Шотландии выступила депутат Натали Дон. Помилование «ведьм» будет означать, что их казни признаны судебными ошибками и они больше не считаются преступницами, пояснили «Аргументы и факты».

    Первый министр Шотландии Никола Стерджен принесла официальные извинения потомкам тех, кого столетия назад сожгли на костре.

    «Это была колоссальная несправедливость, вызванная частично женоненавистничеством», — сказала она.