Мир 20 марта 2023, 02:40 Помидоры и огурцы вдвое подорожали на Украине Глава «Украинской аграрной ассамблеи» сообщил о двойном подорожании огурцов и помидоров Pixabay

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Глава «Украинской аграрной ассамблеи» Александр Гапон сообщил, что огурцы и помидоры в стране подорожали в два раза за четыре месяца. При этом он не исключил повышения цен еще на 30%, написало РИА «Новости».

По информации украинского Минфина, огурцы в ноябре 2022 года стоили 92 гривны (190,44 рубля). В марте их стоимость достигла 200 гривен (414 рублей). Помидоры в тот же период стоили 73 гривны (151,11 рубля), в марте 2023 года — 123 гривны (254,61 рубля).

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«Цены действительно выросли. Потому что ориентируемся в основном на импорт — Израиль, Турция, другие страны», — рассказал Гапон.

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По словам главы ассоциации, причина кроется в нехватке финансирования хозяйства. Эта проблема началась уже давно. Гапон назвал «нонсенсом» тот факт, что Украина весной ориентируется на импортные овощи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт на Украине в 2022 году упал на 40%. Однако, скорее всего, реальное снижение ВВП было гораздо больше.