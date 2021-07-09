Поместье Марка Твена «Стормфилд» выставили на продажу за $4,2 миллиона

Поместье писателя Марка Твена в Реддинге (Коннектикут, США) выставили на продажу за 4,2 миллиона долларов (более 314 миллионов рублей). Там он провел последние два года жизни.

Как уточнило издание Mansion Global, поместье Твена построено в 1908 году в стиле тосканской виллы. Писатель назвал его «Стормфилд» по мотивам своего рассказа «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Территория поместья больше 28 акров (11,3 гектара), а сам особняк — 6,3 тысячи квадратных футов (585 квадратных метров).

Основное здание было повреждено пожаром в 1923 году, однако уже через два года его восстановили. Здание сохранило каменные стены, оригинальные террасы, колонны и расположение садов. На территории поместья есть коттедж смотрителя с двумя спальнями, бассейн с подогревом и домик у бассейна.

Нынешние владельцы поместья в 2003 году заплатили за него 3,4 миллиона долларов.

Рисунок авторства итальянского художника Леонардо да Винчи, изображающий голову медведя, ушел с аукциона Christie’s за рекордную сумму. Изображение отдали за 8 857 500 фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов). Это стало новым мировым рекордом по цене за рисунок, созданный да Винчи и проданный на аукционе.