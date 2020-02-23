Британское поместье Джорджа Клуни пострадало от наводнения

Поместье актера Джорджа Клуни и его жены Амалии, которое находится в британском графстве Беркшир, затопило в результате урагана «Деннис».

Как сообщила британская газета Daily Mail, из-за урагана река Темза вышла из берегов. Теннисный корт, газоны и летняя веранда оказались затопленными. Само здание, которое было возведено еще в XVII веке, не повредилось.

Согласно данным издания, общая стоимость поместья со всеми его землями оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов. Джордж Клуни обрел его еще в 2014 году, когда он стоил 7,5 миллионов фунтов. Ему еще долгое время проводить ремонт и благоустраивать территорию.

Особняк Клуни уже страдал от наводнений. В 2016 году река также вышла из берегов после обильных дождей. Тогда был затоплен сад, а вода почти дошла до входной двери особняка.

Ураган «Деннис» бушевал на территории Великобритании в течение нескольких дней, из-за которого несколько человек погибли и пропали без вести.