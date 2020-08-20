Помешает ли Польша «Северному потоку — 2»? Мнение экспертов
Аналитик Атлантического совета из Великобритании Алан Райли выразил мнение, что Польша может помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» при помощи механизма Европейского мониторинга иностранных инвестиций (EUFIS). Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Он пояснил, что Евромониторинг может иметь влияние на проект еще 15 месяцев после его завершения. А «Северный поток — 2» вообще еще не достроен.
«Он позволит снова поднять вопрос об угрозе Nord Stream — 2 европейской безопасности», — заключил Райли.