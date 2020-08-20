Он пояснил, что Евромониторинг может иметь влияние на проект еще 15 месяцев после его завершения. А «Северный поток — 2» вообще еще не достроен.

«Он позволит снова поднять вопрос об угрозе Nord Stream — 2 европейской безопасности», — заключил Райли.