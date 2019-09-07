Поменялись ролями. Louis Vuitton строит заводы во Франции, чтобы обслужить китайцев

Бренд Louis Vuitton является крупнейшим источником дохода холдинга LVMH, он производит основную часть сумок из кожи на своем внутреннем рынке, где в 16 мастерских по производству изделий работают порядка 4,3 тысячи человек.

В течение следующих двух-трех лет потребуется еще 1,5 тысячи сотрудников, так как эти заводы будут загружены на полную мощность. Также планируется открытие еще двух заводов бренда.

Кроме того, рядом с недавно открывшейся мастерской за пределами деревни Болье-сюр-Лейон на западе Франции, может появиться еще одна площадка по производству изделий.

Бренд стремится нанимать персонал на месте работы каждого завода и обучать сотрудников самостоятельно.

Как и конкуренты, в числе которых Gucci из Kering, Louis Vuitton пользуется большим спросом у китайских потребителей молодого возраста.

Спрос со стороны этих клиентов увеличился в компании несмотря на торговую войну между США и Китаем.

«Спрос в Китае исключительно высок», — сказал генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк журналистам на семинаре в Болье.

Бренд также имеет три производственные площадки в США, которые обслуживают американский рынок. В планы Louis Vuitton не входит перенесение даже части производства в Китай или Азию, отметил Берк.

«Зачем менять модель, которая прекрасно работает?», — сказал он журналистам, добавив, что азиатские клиенты не заинтересованы в продуктах, произведенных в регионе. По словам Берка, «это стратегия, основанная на том, что ищут наши клиенты».

Гендиректор Louis Vuitton также отметил, что бренд нацелен на переработку всех непроданных товаров, поскольку производственный процесс настраивается очень внимательно, чтобы ограничить избыточные запасы продукции. Берк добавил, что сейчас уже перерабатываются все металлические крепления и почти все лишние кожаные изделия.

На люксовые бренды потребители и защитники окружающей среды оказывают давление. Особенно после того, как британский бренд Burberry показал, что иногда уничтожают непроданные товары, пытаясь сохранить эксклюзивный имидж.