«Поменялась, но в худшую сторону»: Джабаров оценил новую стратегию Киева по Донбассу

Все заявления о смене курса в отношении конфликта в Донбассе на Украине — это отвлекающий маневр, чтобы отойти от Минских соглашений. Таким мнением с «360» поделился сенатор Владимир Джабаров.

«Чаще слышится, что Минские соглашения будут дезавуированы. <…> Поэтому позиция, да, поменялась, но в худшую сторону. Ну поменял [Зеленский] состав рабочей группы, новые предложения [по стратегии решения конфликта]. Вся идея идет к тому, чтобы потихонечку отойти от Минских соглашений. Я думаю, что это не желание Зеленского. Его к этому подталкивают те националистические силы, которые сейчас верховодят на Украине», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что Россия искренне ждет каких-то позитивных подвижек в решении конфликта в Донецкой и Луганской областях. Европа хочет решить этот вопрос, но все упирается в недоговороспособную позицию Украины.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал постепенно менять стратегию решения конфликта в Донбассе. Нынешнее руководство страны не собирается идти по пути бывшего украинского лидера Петра Порошенко.