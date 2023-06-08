08 июня 2023, 10:52
Помехи в работе GPS в Эстонии и Финляндии начались из-за глушилок в России
Bloomberg сообщил о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
Из-за подавления в России сигнала GPS после атак беспилотников Эстония начала испытывать проблемы с навигацией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на письмо Департамента транспорта прибалтийской республики.
«Сигналы GPS на большей части территории Эстонии в последние дни пострадали от помех», — отметили в документе.
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В эстонском ведомстве по защите прав потребителей заявило, что глушилки отражаются на воздушном движении, помехи идут из Ленинградской области.
Минобороны Эстонии прокомментировало изданию ситуацию.
«Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — отметили в Минобороны.
Пилоты, которые совершают рейсы в страны Балтии и Финляндии, вынуждены искать альтернативные методы навигации.
Управление воздушным движением Финляндии отметило, что самолеты из-за помех стали использовать альтернативные системы навигации.
В конце мая таксисты «Яндекс» и «Максим» пожаловались на сбои в работе GPS.
Финляндия
Россия
Эстония
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