Мир 08 июня 2023, 10:52 Помехи в работе GPS в Эстонии и Финляндии начались из-за глушилок в России Bloomberg сообщил о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России Unsplash

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Из-за подавления в России сигнала GPS после атак беспилотников Эстония начала испытывать проблемы с навигацией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на письмо Департамента транспорта прибалтийской республики.

«Сигналы GPS на большей части территории Эстонии в последние дни пострадали от помех», — отметили в документе.

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В эстонском ведомстве по защите прав потребителей заявило, что глушилки отражаются на воздушном движении, помехи идут из Ленинградской области.

Минобороны Эстонии прокомментировало изданию ситуацию.

«Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны», — отметили в Минобороны.

Пилоты, которые совершают рейсы в страны Балтии и Финляндии, вынуждены искать альтернативные методы навигации.

Управление воздушным движением Финляндии отметило, что самолеты из-за помех стали использовать альтернативные системы навигации.

В конце мая таксисты «Яндекс» и «Максим» пожаловались на сбои в работе GPS.