Пользователям не понравилось видео шведских военных о войне с Россией

Министерство обороны Швеции выпустило серию роликов под названием «Когда начнется война». Россия в них выступает в качестве потенциального противника в вооруженном конфликте. В Сети видео многим не понравилось.

Короткий трейлер опубликован на YouTube-канале Вооруженных сил соседней с РФ страны и длится всего минуту.

В нем союзником Стокгольма становятся Соединенные Штаты, а Россия и Китай представлены как противоборствующая сторона. Напрямую в видео об этом речи не идет: подсказки его авторы дали только косвенные в более длинном ролике, сделав в том числе отсылки к советско-американскому противодействию.

«Равенство „русский — волк“ больше не работает», — написали в комментариях. Другие заметили, что шведское правительство постаралось «разделить народ». Третьи поинтересовались, стоит ли боятся «только русских», и был ли сценарий иного плана — например, с нападением американцев на шведов.

К обсуждению подключились и русскоговорящие пользователи. Некоторые из них указали на «разжигание» и выразили надежду, что канал шведских военных вскоре заблокируют.