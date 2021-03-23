Пользователям Google Chrome посоветовали отказаться от браузера из-за слежки

Компания Google собирает большое количество данных пользователей через Chrome. Американский Fоrbes опубликовал статью, в которой предупреждает об исходящей от браузера опасности и предлагает отказаться от Google Chrome.

Журналист Зак Доффман написал, что Google пытается усидеть на двух стульях сразу. С одной стороны, он защищает конфиденциальность пользователей. Ведь на его платформе находятся экосистема для хранения информации, почта, документы. С другой стороны, корпорация зарабатывает более 100 миллиардов долларов на рекламе. А как известно, рекламодатели собирают информацию о людях с помощью интернет-платформ.

«Компания думает только о том, как защитить свою модель ведения бизнеса, основанную на слежке. Если бы Google по-настоящему заботилась о конфиденциальности, она просто прекратила бы шпионить за миллиардами людей во всем мире», — заявил представитель поисковой системы DuckDuckGo, которая уделяет особое внимание обеспечению конфиденциальности.

В свою очередь генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания не использует в рекламных целях информацию из приложений, где люди хранят личные данные. В частности, Drive, Gmail, Calendar, Photos.

При этом Forbes заметил, что среди перечисленных приложений нет Chrome. Хотя в нем люди тоже вводят личные данные — например, когда осуществляют денежные операции.

«Chrome собирает больше данных, чем все прочие браузеры, и он единственный, кто не собирает данные, не привязанные к идентификаторам пользователей», — утверждает автор статьи. Его процитировал портал «ИноСМИ».

В понедельник, 22 марта, пользователи Google пожаловались на сбой в работе браузера. Неполадки наблюдались в России, США, Великобритании, Франции.