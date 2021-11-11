Пользователям Apple разрешат выбирать пять наследников для передачи данных после смерти

Apple решила дать своим пользователям возможность передавать свои данные после смерти. Это можно будет сделать с помощью функцию Digital Legacy. Пока она работает только в бета-версии iOS 15.2.

Digital Legacy разрешает пользователю выбрать наследников, которые получат доступ к iCloud пользователя, когда его не будет в живых. Максимум таких людей может быть пять, сообщил TJournal.

Для того, чтобы вступить в такое цифровое наследство, потребуется предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта.

Впервые Digital Legасу представили летом на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (WWDC). Сейчас она работает в бета-версии iOS 15.2, при полном запуске функция станет доступна при полном запуске обновления. Информации о том, в какой версии macOS появится Digital Legасу, пока нет.

Внедрение такой функции было связано в том числе с критикой компании со стороны родственников умерших пользователей, которые не могли получить доступ к их данным из-за пользовательского соглашения iCloud.