Пользователи высмеяли невесту в белом платье и кроссовках

Одна из приглашенных на свадебную церемонию девушек выложила в соцсетях фотографию невесты, которая обула кроссовки с коротким белым платьем, декорированным перьями.

Гостья прокомментировала фотографию, которую опубликовала в анонимном Facenook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming: «Я ее однажды видела, и с ее вкусом все было в порядке. Как так?!».

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Фотографии набрали сотни комментариев. Пользователи не оценили сочетания свадебного платья с серебряно-белыми кроссовками за тысячу долларов. Им образ не понравился, как и цена обуви.

Комментаторы заявили, что это самая кошмарная пара кроссовок, какую им довелось видеть. Совершенно не понятно, как можно было отдать тысячу долларов за этот ужас. Некоторые предположили, что если бы кроссовки был украшены стразами, то выглядели бы мило.

Озадаченная такой реакцией автор поста уточнила, что это был второй день свадьбы, в первый все было как полагается. Но тут уже под град колкостей попал жених, который имел неосторожность попасть на фотографии в лоферах. Комментаторы назвали их тапочками.

В прочем, как утверждает издание The Scottish sun, которое обратило внимание на перепалку, бывают свадебные истории и пострашнее. Например, обручальное кольцо в виде вагины жены, которое с гордость продемонстрировал гостям новоиспеченный муж. Или злая ведьма, не допустившая на свадьбу детей мужа от первого брага за то, что он назначил им щедрое содержание.

Или подружка невесты, заявившаяся на бракосочетание в белом платье в пол, и потом хваставшаяся, что все смотрели только на нее.