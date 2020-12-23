Пользователи возмутились из-за статьи The Drive о российском арктическом судне. Его назвали самым уродливым в мире

Самым уродливым судном его назвали только в заголовке. В материале описывают его технические характеристики, возможности и объясняют, почему это научное судно уникально.

«Корпус судна имеет отчетливую форму яйца, а изготовлен он из высокопрочной стали, чтобы проламывать легкий лед. Скорость хода ЛСП (ледостойкая самодвижущаяся платформа) составит около 10 узлов. Но это не ледокол, его усиленный корпус не предназначен для проламывания толстого льда. Скорее, ЛСП будет дрейфовать по океану, отталкивая льдины», — написал Ньюдик.

Он отметил, что раньше полярные станции размещали на дрейфующих льдах. Сейчас из-за изменения климата это невозможно. Автор особо отметил, что исследования, которые ученые смогут проводить на борту «Северного полюса», будут иметь и военное значение.

Пользователи отметили, что судно не уродливое, а прекрасное. Его сравнили с китом и детской игрушкой для ванны.