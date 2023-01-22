Мир 22 января 2023, 22:58 Пользователи Twitter высмеяли постпреда Канады при ООН после слов о противостоянии России Pxhere

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Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй призвал весь мир объединиться против России и помочь Украине. Это заявление не понравилось жителям страны. Свое мнение они высказали в Twitter.

«Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды», — написал пользователь под ником Джон. Он также призвал «завязывать с вечными» боевыми конфликтами.

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«Вы военный эксперт? Какая у этого противостояния цель? Как нам избежать повторения Афганистана, Ирака или Вьетнама?» — задался вопросами еще один юзер под ником Джефф.

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«Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете», — выразил свое мнение комментатор под ником Нельсон Дефорж. Он также задался вопросом о том, как далеко зайдет Запад, «чтобы не потерять лицо».

В январе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что участие американцев в конфликте на Украине подтвердило решение Минобороны США обучать бойцов ВСУ обращению с зенитным ракетным комплексом Patriot. Поставки Киеву этих систем, как не раз говорила российская сторона, только затягивают кризис на Украине и ведут к эскалации.