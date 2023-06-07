07 июня 2023, 09:48
Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского после подрыва дамбы на Каховской ГЭС
Пользователи Twitter призвали Зеленского к ответу за подрыв Каховской ГЭС
У пользователей Twitter вызвало возмущение заявление президента Украины Владимира Зеленского после подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Они призвали главу государства к ответу, сообщило РИА «Новости».
«А вы знаете, что вы — марионетка НАТО?» — отметил один из пользователей, назвав западных покровителей Зеленского рабовладельцами.
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Другой комментатор задал Зеленскому вопрос: действительно ли он считает, что патологическая ложь принесет победу.
Третий пользователь счел президента Украины «единственным террористом». Четвертый — источником зла, лжецом, пропагандистом, попрошайкой и вором.
Кроме того, пользователи назвали украинского лидера марионеткой США, сатанистом и преступником.
«Тебе придется ответить за все твои преступления», — обратился к Зеленскому один из возмущенных комментаторов.
Президент Украины в публикации разместил видео последствий украинского обстрела станции и призвал «остановить Россию» после подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Позднее он передумал выступать в Совбезе ООН после повреждения Каховской ГЭС
Владимир Зеленский
Соцсети
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