Пользователи Twitter возмутились поведением нового посла Украины Макеева | 360°

Мир 30 октября 2022, 14:21 Пользователи Twitter возмутились поведением нового посла Украины Макеева Новый посол Украины в Германии Макеев не понравился немецким пользователям Twitter YouTube

Читать 360tv в

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкое правительство должно увеличить поставки оружия на Украину. Немецким пользователям Twitter это не понравилось.

Макеев указал на необходимость большего объема поставок немецких танков и боевых машин пехоты. Дипломат сравнил страну с медленным спорткаром. Немцы шутку не оценили.

Реклама

Некоторые написали, что чувство юмора Макеева такое же плохое, как и политика Украины. Кто-то спросил, есть ли в стране профессиональные дипломаты. Один из пользователей назвал посла «следующим психом», как и его предшественники.

Реклама

«Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии никогда», — отметил другой комментатор.

Макеев занял должность посла Украины в Германии 24 октября. Его предшественником был Андрей Мельник, который известен резкими высказываниями в адрес канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера.