Пользователи Twitter столкнулись со сбоем — Downdetector
Сбой произошел в работе Twitter в районе 17:00 по московскому времени. Пользователи из Японии, США и некоторых стран Европы не смогли зайти на сайт. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных сетевых ресурсов.
Большинство сообщений о сбое поступило из Токио и Осаки. Из-за океана на Twitter пожаловались жители Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Детройта, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла и некоторых других крупных американских городов.
97% пользователей не смогли воспользоваться Twitter с ПК — сайт не загружался. 3% пользователей не смогли залогиниться.
Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-Банка. Пользователи не могли войти в систему и расплатиться картой. Специалисты уже все починили.