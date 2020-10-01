Большинство сообщений о сбое поступило из Токио и Осаки. Из-за океана на Twitter пожаловались жители Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Детройта, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла и некоторых других крупных американских городов.

97% пользователей не смогли воспользоваться Twitter с ПК — сайт не загружался. 3% пользователей не смогли залогиниться.

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-Банка. Пользователи не могли войти в систему и расплатиться картой. Специалисты уже все починили.