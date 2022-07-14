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    14 июля 2022, 16:08

    Пользователи Twitter сообщили о массовых сбоях приложения по всему миру

    Downdetector зафиксировал сбои в работе Twitter в России, США и других странах

    Антон Ишбульдин

    Ряд стран столкнулись со сбоями в функционировании сервиса микроблогов Twitter. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего крупные неполадки в интернете, на работу соцсети пожаловались пользователи из России, США, Великобритании и других стран.

    Christian Lue / Unsplash

    Большинство жалоб связано с неполадками в работе приложения Twitter. Эту неисправность выявили 62% пользователей. Около трети пожаловались на сбои в сайте социальной сети. Примерно каждый десятый не может подключиться к серверу. Пик неполадок пришелся примерно на 15:00 по московскому времени.

    В марте Роскомнадзор сообщил о начале блокировки соцсети на территории РФ. Трафик Twitter начали замедлять из-за большого недостоверной информации о происходящем на Украине.