Пользователи Twitter сообщили о массовых сбоях приложения по всему миру

Ряд стран столкнулись со сбоями в функционировании сервиса микроблогов Twitter. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего крупные неполадки в интернете, на работу соцсети пожаловались пользователи из России, США, Великобритании и других стран.

Большинство жалоб связано с неполадками в работе приложения Twitter. Эту неисправность выявили 62% пользователей. Около трети пожаловались на сбои в сайте социальной сети. Примерно каждый десятый не может подключиться к серверу. Пик неполадок пришелся примерно на 15:00 по московскому времени.

В марте Роскомнадзор сообщил о начале блокировки соцсети на территории РФ. Трафик Twitter начали замедлять из-за большого недостоверной информации о происходящем на Украине.