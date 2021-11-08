Пользователи Twitter решили судьбу 10% акций Tesla Илона Маска

Самый богатый человек в мире Илон Маск заявил, что продаст 10% принадлежащих ему акций компании Tesla, если за это проголосуют пользователи Twitter. По результатам голосования ему придется продать ценные бумаги. Их стоимость составляет почти 21 миллиард долларов.

Опрос Маск запустил из-за несогласия с предложением сенаторов, которые выдвинули идею обложить налогом 23,8% доходы по активам, в том числе и по акциям. Причем вне зависимости от того, были проданы ценные бумаги или нет.

Маск объяснил у себя в Twitter, что у него нет зарплаты и он сможет платить такой налог, только если продаст свои акции Teslа. Председатель комитета сената США по финансам Рон Уайден в ответ заявил, что это не тема для опросов в Twitter и теперь настало время, чтобы миллиардеры платили налоги.

Источник фото: телеканал «360»

«Я буду придерживаться результатов этого опроса, каким бы он ни был», — заверил Маск.

Продажу акций поддержали 57,9% пользователей. Против были 42,1%. Пока основатель Tesla никак не прокомментировал итоги голосования.

Новая система налогообложения в США может начать действовать со следующего года. По данным The Wall Street Journal, изменения затронут почти 700 американцев с активами более миллиарда долларов или годовым доходом свыше 100 миллионов долларов в течение трех последних лет.