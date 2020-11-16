Пользователи Twitter раскритиковали Трампа за пост о победе на выборах
Действующий лидер США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что выиграл президентскую гонку. Пользователи соцсети осудили его за то, что он не готов мириться с победой Джо Байдена. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Одни призвали надеть на Трампа «смирительную рубашку». Другие заметили, что глава государства пребывает в другой реальности. Третьи призвали его смирится с поражением, напомнив о критическом перевесе в пользу Байдена. Нашлись и такие, кто провел аналогию с захватом власти в Германии Адольфом Гитлером.