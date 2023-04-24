Мир 24 апреля 2023, 12:46 Пользователи Twitter раскритиковали Reuters из-за интервью с «Адольфом» Читатели Twitter раскритиковали Reuters за интервью с бойцом ВСУ с позывным Адольф РИА «Новости»

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Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали агентство Reuters из-за опубликованного интервью с боевиком ВСУ с позывным «Адольф». Об этом сообщило РИА «Новости».

Издание 21 апреля, на следующий день после годовщины рождения Адольфа Гитлера, опубликовало видеоматериал с учебной базы украинской боевиков в Харьковской области. В ролике о своем обучении рассказал новобранец с позывным Адольф.

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«Вероятно, журналисты Reuters решили выбрать такого солдата, чей позывной наиболее явно делал отсылку у нацизму. А как же сержант Гимлер? Он был доступен для беседы?» — поинтересовался один читатель.

Другой пользователь соцсети назвал позорным для Reuters выбор такого респондента для интервью.

«Самое обычное имя на Украине. Вероятно, он выбрал его в честь изобретателя саксофона Адольфа Саксу? Или, может быть, нацистского преступника Адольфа Эйхмана? На самом деле, это просто позор», — добавил он.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что победа над украинским нацизмом обеспечит безопасность России.