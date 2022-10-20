Пользователей Twitter возмутили слова фон дер Ляйен о шантаже Путина | 360°

Мир 20 октября 2022, 09:10 Пользователей Twitter возмутили слова фон дер Ляйен о шантаже Путина Пользователей Twitter возмутили слова главы ЕК фон дер Ляйен о шантаже президента Путина РИА «Новости»

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Люди в Twitter высказали критику в адрес главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Все дело в ее посте, где она написала якобы о шантаже Европы поставками газа российским президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, ситуация закончилась ростом цены на энергоресурсы и высокой инфляцией.

Пользователи Сети посчитали ее слова возмутительными. Они обвинили главу ЕК во лжи. По мнению юзеров, основными причинами кризиса в Европе являются нежелание Евросоюза сотрудничать с Россией и антироссийские санкции.

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«Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа. Чем объясняется отказ от этого энергоносителя для обеспечения зимнего спроса? Конечно, это может быть только желание создать хаос и раскол», — написал один из пользователей.

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Другой заявил, что нанесенный санкциями ущерб необратим — и речь идет не только о временном повышении ценника на энергоносители.

Третий напомнил, что Россия готова поставлять газ европейским странам.

«Это не газовый шантаж России. <…> Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине Запад стал вводить новые ограничительные меры в адрес России. В том числе и на российские энергоносители.